Vigo Vertical: las rampas del Paseo de Granada podrían estar listas a principios de verano

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que las obras de la humanización y la instalación de rampas mecánicas proyectadas en el Paseo de Granada "van a muy buen ritmo" y que la previsión del Concello es que puedan estar finalizadas "a principios de verano".

Así lo ha asegurado en un audio remitido a los medios en el que ha recordado que se trata de una intervención que cuenta con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros, con una importante aportación de los fondos europeos a través del Gobierno de España, y que se desarrollará en el Paseo de Granada y en una pequeña parte de la calle Placer.

La obra abarca 250 metros que contarán con 4 rampas mecánicas para salvar un desnivel del 10%. Además, se prolongará el carril bici en la zona, contará con más aceras y más anchas, nueva pavimentación, además de alumbrado led, mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

Caballero ha destacado el corredor que se formará para conectar el centro con el resto de la ciudad, a través de las escaleras mecánicas desde Puerta del Sol, las nuevas rampas del Paseo de Granada y los autobuses que "distribuyen a la gente" desde la rotonda del Bicentenario.