Vigo Contra el Cáncer se despide tras 12 años: "Es duro decir adiós cuando observamos lo logrado"

Vigo Contra el Cáncer ha llegado a su meta final. Tras doce años de apoyo constante a la investigación contra la enfermedad, la asociación viguesa se ha despedido este miércoles 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, tras donar el 100% de los fondos recaudados en 2025 al proyecto "Nuevas oportunidades para pacientes con sarcoma - VIGO4SAR".

Al igual que en años anteriores, Vigo Contra el Cáncer ha aprovechado esta fecha señalada para hacer balance, tras cesar su actividad el pasado 31 de diciembre de 2025. "Es duro decir adiós cuando observamos todo lo que hemos logrado", se puede leer en su carta abierta de despedida, en la que muestra un sentimiento de "gratitud infinito" a la ciudad.

Vigo Contra el Cáncer nació en 2013 con la intención de apoyar la investigación contra la enfermedad y con el "ánimo de acompañar a las niñas y niños" que la padecen. "De ellos nos llevamos el mayor de los aprendizajes", indican en este escrito. La asociación viguesa considera que "nada de esto habría sido posible" sin el apoyo de la ciudad.

Además, han reafirmado que no han recibido la "propuesta o consulta" de ninguna organización o institución para continuar el trabajo que han desarrollado hasta la fecha, es decir: "la recaudación de fondos para proyectos de investigación contra el cáncer con impacto local y el desarrollo de actividades con Oncología Pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro".

Última donación

El pasado mes de diciembre, efectuó la donación a VIGO4SAR, una suma total de 51.800,95 euros que servirán para ayudar a lograr el objetivo final de contribuir a mejorar la calidad de vida y supervivencia de las personas afectadas con sarcomas.

El proyecto está liderado por la Dra. María Mayán, investigadora del grupo CellCOM en el CINBIO (Universidad de Vigo), junto con el oncólogo Dr. Juan Carrasco, del Hospital Público Álvaro Cunqueiro y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

Tabla de donaciones de Vigo Contra el Cáncer VCC

Con esta última acción, Vigo Contra el Cáncer ha donado un total de 331.923,83 euros durante sus doce años de trayectoria apoyando a la investigación.

Desde 2013, además de la selección de proyectos de investigación y el desarrollo de diversas acciones destinadas a la concienciación y a la recaudación de fondos —que incluye su tradicional carrera—, la asociación viguesa ha realizado numerosas actividades con los niños y niñas de Oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro.