El Puerto de Vigo concluye el operativo para la recolocación de la carga de 'María Francisca'

El buque mercante ‘Maria Francisca’ atracado en el Puerto de Vigo, a 15 de enero de 2026 Adrián Irago - Europa Press

El Puerto de Vigo ha culminado la operativa de recolocación de la carga del buque 'María Francisca'. El portacontenedores arribó a la ciudad el pasado 14 de enero tras sufrir la pérdida de varios contenedores y un desplazamiento de su carga.

En un comunicado, la Autoridad Portuaria ha informado de que el barco ha abandonado esta mañana el Muelle Transversal donde se estaban llevando a cabo estas labores, por lo que fondeará al abrigo de las Islas Cíes antes de poner rumbo a su próximo destino, que es Amberes (Bélgica).

Como recuerda Europa Press, todo ello tras sufrir un corrimiento de su carga cuando navegaba frente a la costa portuguesa debido a las malas condiciones del mar. Por ello, arribó a Vigo, donde se diseñó una operativa de recolocación y de retirada de los contenedores dañados.

"Las borrascas Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo no lo han puesto nada fácil, pero el operativo ha resultado, una vez más, todo un éxito, dejando patente la capacidad de Vigo no solo como puerto refugio del Atlántico sino como enclave especializado en verdaderos desafíos logísticos", han apuntado desde el Puerto.