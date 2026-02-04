El PP acusa a Caballero de otra "chapuza": Vigo deberá pagar 1,1 millones por prestar el SAF sin contrato

El Concello de Vigo tendrá que indemnizar con 1,1 millones de euros a Servisar, empresa del grupo DomusVi, por "daños y perjuicios" tras haber prestado el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) durante el mes de diciembre sin un contrato legal.

"Así lo dice el informe del interventor municipal, que señala que el servicio se prestó mediante un contrato verbal o a través de un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ha reprochado este miércoles el concejal popular Fernando González Abeijón.

Ante la noticia, los populares han catalogado la gestión de "chapuza" y han lamentado que "no es un hecho aislado ni un error puntual, sino la consecuencia directa de una mala gestión del gobierno de Caballero, que ha llevado al Concello a una situación límite y jurídicamente insostenible".

En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, González Abeijón ha hecho referencia al informe del interventor municipal, que revela que el SAF se prestó durante todo diciembre “sin contrato, sin cobertura legal” y fuera de cualquier procedimiento administrativo. La solución tenía que haberse buscado de otra forma, de manera legal, transparente y con control democrático", ha reprochado.

Por último, el concejal popular ha recordado que la responsable del departamento de Contratación es la "polémica" concejala Patricia Rodríguez, que este martes prestó declaración como investigada por el accidente mortal del Saltamontes. "Siempre que hay un problema grave en este Concello, su nombre acaba saliendo a la luz", ha recriminado González Abeijón, que ha exigido al gobierno local "más responsabilidad" y dejar de lado la "propaganda, las infografías y el autobombo".