Nuevo paso para la reforma final de Balaídos: Vigo envía a Augas de Galicia el estudio de inundabilidad

Vigo continúa avanzando hacia la reforma final del estadio de Balaídos. Tras la grada de Gol, es el turno de la remodelación de Tribuna, con el objetivo de alcanzar el aforo mínimo exigido por la FIFA para ser sede mundialista, y el Concello ha anunciado que ya ha enviado a Augas de Galicia el estudio de inundabilidad necesario para iniciar las obras.

Así lo ha informado el alcalde olívico, Abel Caballero, este miércoles. En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha asegurado que el desplazamiento del colector "hacia afuera para poder prolongar la grada de Tribuna" no afecta "en absoluto" a la inundabilidad de la zona.

"Por lo tanto, vamos a tener de forma inmediata el visto bueno de Augas de Galicia y, a partir de ahí, ya empezaremos la obra en términos físicos", ha añadido Caballero, quien ha vuelto a demandar a Xunta de Galicia y a la Deputación de Pontevedra que cofinancien a partes iguales con el ente local estas obras.

Según ha detallado el alcalde, la reforma, necesaria para que la ciudad sea sede mundialista, tendrá un coste situado entre los tres y los cinco millones de euros. "No quieren pagar para el Mundial, no quieren que Vigo sea sede del Mundial y no quieren que Vigo tenga la ampliación del campo de Balaídos porque están pensando en A Coruña", ha criticado Caballero a Xunta y Deputación.

"Se oponen ferozmente, tanto que su estrategia era que no empezáramos la obra para que no nos diera tiempo", ha afirmado Caballero, que ha preguntado al PP de Vigo si defiende que sólo pague la ciudad esta reforma. "Estoy seguro de que es lo que piensan, porque están en la servidumbre absoluta de Rueda", ha concluido el alcalde.

"No quiere colaboración, solo busca hacer ruido"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, no ha tardado en contestar a las acusaciones del regidor olívico. La también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra ha recordado que su grupo municipal ha defendido "por activa y por pasiva" la candidatura de la ciudad.

"La Deputación de Pontevedra ha manifestado su apoyo firme (...). Por no hablar de que financiamos la mitad de la reforma que se está llevando a cabo en el estadio, que es imprescindible para albergar el Mundial", ha añadido Luisa Sánchez, quien ha subrayado también la "declaración expresa y oficial de apoyo firme a la candidatura de Vigo" de la Xunta de Galicia.

En esta línea, la líder popular también ha criticado que Caballero sólo exida el pago de tres administraciones mientras "su jefe Pedro Sánchez no pone nada de su parte". También ha asegurado que, como vicepresidenta provincial, respondió a la carta de Caballero pidiendo financiación, solicitándole un presupuesto y un cronograma de las actuaciones previstas.

"Tres meses después no ha remitido ni un solo papel. Ha enviado más audios a los medios de comunicación que documentación técnica a la Diputación de Pontevedra", ha afirmado, concluyendo: "No quiere colaboración, solo busca hacer ruido".