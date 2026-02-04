Herido al caer un árbol sobre su furgoneta mientras circulaba por la A-55 a la altura de O Porriño (Pontevedra)

Una persona ha resultado herida en la A-55, a su paso por Porriño, al caer un árbol sobre una furgoneta a la altura de la parroquia de Budiño.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 09:40 horas, cuando un particular alertó de la caída de un árbol sobre el vehículo en el kilómetro 22, sentido Tui. Como consecuencia del impacto, el conductor necesitó asistencia sanitaria.

Los bomberos de O Porriño se han desplazado de inmediato al lugar y confirmaron que el árbol interrumpía la circulación en la vía, aunque en estos momentos el árbol ya fue retirado y el tráfico restablecido.

En el operativo participan, además de los bomberos, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de O Porriño y los servicios de mantenimiento de la autovía.