Gonzalo Dávila, exdirector de Cáritas, Fundación Menela y Vida Digna, nuevos Vigueses Distinguidos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este miércoles tres nuevas propuestas para ser nombrado Vigués Distinguido en este 2026.

Se trata de Gonzalo Dávila, ex director de Cáritas Diocesana de Vigo, la Fundación Menela, y Vida Digna, que se suman a los anunciados ayer, los dos anunciados ayer, los institutos Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, y el circuito de carreras Run Run Vigo.

Caballero ha destacado sobre Dávila, que estuvo al frente de la ONG durante 9 años, que se trata de una condecoración "muy merecida", al igual que los otros dos nombramientos.

En el caso de la Fundación Menela, "sobradamente conocida", se dedica a la atención de las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias, que cumplen 50 años desde su fundación. Además, Vida Digna, que nació en la ciudad olívica hace 20 años y que dispone de comedor social, reparto de alimentos, gabinetes de orientación y derivación, asistencia legal y psicológica, además de clases de apoyo.