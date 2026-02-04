Se disparan las alertas en Vigo por el tiempo: Lluvia, tormentas, viento y oleaje

El mal tiempo no da tregua a Vigo ni a la provincia de Pontevedra en este arranque de año, y con la llegada de febrero tampoco parece que, por el momento, vaya a cambiar demasiado la inestabilidad meteorológica.

Este miércoles hay alerta naranja en la costa por olas que podrían superar los 5 metros hasta las 18:00 horas. Para mañana, se mantendrá esta misma alerta pero más extendida en el tiempo: desde las 03:00 horas hasta el final del día, con olas entre 5 y 7 metros.

Además, con la entrada de la borrasca Leonardo se sumarán tres nuevas alertas amarillas para prácticamente todo el día, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La previsión de lluvia, con acumulados de 50 milímetros en 12 horas, estará en amarillo entre las 00:00 y las 20:00 horas.

En ese mismo tramo, se activará también la alerta amarilla por vientos, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora de componente oeste. Además, desde las 06:00 y hasta las 20:00, la alerta amarilla es por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo.

Entre las recomendaciones para estos días están la de evitar los paseos por zonas cercanas al mar, espigones y rompeolas, asegurar los objetos de las terrazas y a la hora de conducir tener cuidado tanto con las rachas de viento como los posibles árboles y ramas que puedan caer sobre la calzada.