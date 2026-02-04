Detenido un vecino de O Porriño (Pontevedra) de 42 años por tráfico de drogas GC

Un vecino de la localidad pontevedresa de O Porriño ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al portar 20 gramos de cocaína y 270 euros en efectivo entre sus pertenencias.

Tal como informa la Benemérita a Europa Press, los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, cuando los agentes se encontraron con el varón, ya conocido por actuaciones anteriores, en actitud "esquiva y nerviosa".

Tras entrevistarse con él, decidieron proceder a un registro de sus pertenencias, encontrando una pipa para el consumo de estupefacientes y una caja de plástico con 20 gramos de cocaína. Además, en su riñonera portaba 270 euros en billetes fraccionados, "presumiblemente de ventas realizadas hasta el momento".

Por todo ello fue detenido, tratándose de un hombre de 42 años de edad vecino de O Porriño con antecedentes similares. El varón ya fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.