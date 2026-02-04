Las comparsas de Vigo, en vilo por el mal tiempo: "Al final estás nervioso, con incertidumbre"

La lluvia amenaza las celebraciones de Carnaval en los próximos días. El mal tiempo ya ha obligado al Concello de Baiona a cancelar su desfile programado para este sábado y las comparsas de Vigo esperan con "nervios" e "incertidumbre" las decisiones de otras localidades

"Este fin de semana estábamos como locos con salir, pero, cuando te dicen que se cancela, te da un poco de bajón", indica a Treintayseis Rubén Alonso, miembro de la comparsa 'Os da casa'. Tras casi un año de preparaciones, los 90 socios de su asociación tenían "muchas ganas de desfilar" y mostrar el "trabajo realizado durante tantos meses".

Situación parecida se vive en Bembrive, donde 'Os Festeiros' también muestran su preocupación ante el mal tiempo. "Llevamos trabajando muchísimo tiempo para desfilar. Nos apetece desfilar y si nos lo aplazas, bueno, pero afecta bastante que te digan a la primera de cambio, como fue Baiona, que se anula", comenta Paco, presidente de esta asociación.

Ambas comparsas están preparadas al 99% para salir a la calle cuando el mal tiempo amaine, pero la lluvia ya está afectando a los preparativos previos a los desfiles. Durante estos días, 'Os Festeiros' suelen aprovechar para ensamblar su carroza en el exterior, ya que no tienen espacio suficiente en su taller, y las sucesivas borrascas no se lo están permitiendo.

Además, ambos explican que muchos de los miembros de las comparsas piden días de vacaciones en sus empresas o viajan desde Suiza para participar en los carnavales del área de Vigo y la cancelación de los desfiles les supone un impacto emocional importante, así como una cierta pérdida económica.

Impacto económico: "Es una puñalada"

Aunque el cambio de fechas es "engorroso" y pueden alargar las celebraciones hasta mediados de marzo, el impacto económico supone todo un reto para las comparsas. Estas asociaciones viven del dinero que recaudan por participar en los desfiles, además de los premios que reciban tras impresionar a los diferentes jurados de la comarca.

"Para nosotros es matador, porque es mucho tiempo y mucho trabajo. Además, económicamente, es una puñalada. Esto lo hacemos por amor, pero se gasta mucho dinero. Si lo cancelan, es muy duro para la comparsa", afirma Rubén, quien explica que pagan una "cuota pequeña" que no llega para sufragar los gastos de producción de cara al desfile.

De hecho, el mal tiempo y la cancelación de desfiles obligó a subir esta cuantía a 'Os Festeiros' hace un par de años. "Se anularon dos desfiles, el de Redondela y otro. 500 euros de un lado y otros tantos del otro. Al final tuvimos que subir la cuota porque no nos daba el dinero", asegura Paco.

"Nuestro presupuesto para volver a salir el año que viene son las participaciones, el dinero que te dan por desfilar", añade el presidente de 'Os Festeiros', que amenizarán las calles de Vigo este 2026 bajo el lema "Entre fíos van Os Festeiros". Por su parte, la temática de 'Os da casa' será "muy colorida y muy sabrosa", en palabras de Rubén.