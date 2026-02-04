Colapso en la Avenida de Madrid de Vigo a causa de un accidente múltiple

Se trata de un choque por alcance ocurrido a las 07:30 horas en el que han estado implicados 5 vehículos 

Una de las principales salidas de Vigo está colapsada desde primera hora de la mañana después de que se produjese un accidente múltiple.

Ha sido en la Avenida de Madrid, a la altura del concesionario Rodosa y las oficinas de Bimba y Lola, en dirección a O Porriño.

Según fuentes del 112 consultadas por Treintayseis, se trata de un choque por alcance en el que han estado implicados hasta 5 vehículos. Fue un particular el que dio la voz de alarma a las 07:30 horas, aunque por el momento se desconoce si hay heridos.