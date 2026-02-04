Baiona (Pontevedra) cancela su desfile de Carnaval debido al mal tiempo

Las previsiones meteorológicas adversas han obligado al Concello de Baiona a suspender el Certamen de Comparsas de Entroido y el tradicional Entierro de la Sardina, previstos para este sábado, 7 de febrero.

Según informan en un comunicado, la Concejalía de Festejos había contemplado el domingo 8 de febrero como fecha alternativa para la celebración de las actividades festivas, pero las previsiones también apuntan a mal tiempo para ese día, lo que "impide garantizar el correcto desarrollo de los actos y la seguridad de las personas participantes y asistentes".

Por todo ello, desde el Concello señalan que se estudiará la posibilidad de trasladar las actividades a otra fecha, aunque los preparativos de la Festa da Arribada, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, requieren un "importante esfuerzo organizativo, logístico y de infraestructuras", lo que dificulta la reprogramación del evento más adelante.