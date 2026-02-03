Vigo se moviliza en repulsa del feminicidio de Mos: "No queremos homenajes póstumos, sino vidas salvadas"

Colectivos feministas de Vigo se han movilizado este martes para denunciar el primer feminicidio del año en Galicia, el asesinato machista de María Belén, vecina de la localidad pontevedresa de Mos. La concentración, a la que han acudido representantes políticos de la ciudad, ha tenido lugar a las 20:00 horas frente al museo Marco.

Al grito de "menos discursos, más recursos", diversos colectivos feministas de la ciudad se han concentrado en plena calle Príncipe en repulsa del asesinato de María Belén, quien falleció el pasado domingo 1 de febrero a manos de su expareja. El hombre fue hallado sin vida por la Guardia Civil esa misma tarde.

Se trata del primer feminicidio del año en Galicia. Las principales ciudades e instituciones de la comunidad han condenado el crimen y el Concello de Mos ha decretado tres días de luto en un pleno extraordinario celebrado este lunes. Representantes políticos del BNG y del PP de Vigo también han acudido a la concentración del Marco este martes.

Estas muestras de afecto a las víctimas no son suficientes para los colectivos feministas, que demandan mejores y más eficaces políticas públicas para "prevenir, detener y proteger" a las mujeres ante la violencia machista. "No queremos homenajes póstumos, queremos vidas salvadas", han manifestado desde Resposta Feminista.

Con cánticos como "Non son mortas, son asasinadas" y un fuerte aplauso, las decenas de asistentes han dado por finalizado el acto, en el que han señalado a los "discursos y las palabras vacías" de las instituciones. En concreto, han criticado al director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, por "descargar" sobre las mujeres "la responsabilidad de sobrevivir".