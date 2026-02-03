La concejala de Seguridad de Vigo declara como investigada por el accidente mortal del Saltamontes de Matamá

La concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez, a su llegada a los juzgados de Vigo para declarar como investigada Adrián Irago / EP

La concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, ha declarado este martes como investigada por el accidente mortal del Saltamontes, ocurrido durante las fiestas de Matamá en agosto de 2024. A la salida del juzgado, la edila ha comparecido ante los medios para asegurar que ofrece toda su "colaboración personal y como representante del Ayuntamiento" para "esclarecer" lo ocurrido. "He contestado o dado las oportunas aclaraciones a lo preguntado por la jueza y por la Fiscalía", ha afirmado.

Asimismo, según recoge Europa Press, ha garantizado que "seguirá colaborando" en este procedimiento judicial para "esclarecer los hechos de este lamentable suceso", aunque ha eludido entrar en detalles sobre las explicaciones dadas ante la jueza.

Cuestionada sobre las dudas de la instructora acerca de si la Policía Local había recibido órdenes para precintar la atracción, dado que no contaba con autorización municipal, Patricia Rodríguez se ha limitado a insistir en que ha respondido a las preguntas y "atendido a todos los requerimientos desde el principio".

"Lo que sí que solicito ahora es respeto por el trabajo del tribunal y del ministerio fiscal, que son los que tendrán que resolver cómo se ha producido esto y llegar a esas conclusiones", ha sentenciado.

Sin "explicaciones claras"

Por su parte, uno de los abogados de la acusación (que representa a la que era novia del fallecido), Francisco Méndez Senlle, ha lamentado que la concejal no ha querido responder a sus preguntas ni a las del abogado que representa a la familia de la víctima.

Asimismo, ha criticado que Patricia Rodríguez no ha dado "explicaciones claras" de por qué el Ayuntamiento no actuó (para impedir el funcionamiento del Saltamontes), después de dictar una resolución que no permitía el inicio de la actividad de la atracción.

Al respecto, ha explicado que tanto la concejal como el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M. (que también ha comparecido este martes como investigado), fueron cuestionados acerca de si dieron órdenes a la Policía Local para precintar la atracción. "No lo aclararon, dijeron simplemente que se le había comunicado (la falta de autorización) a la Policía Local y punto", ha apuntado Méndez Senlle.

Dado que las comparecencias de esta jornada no han servido para aclarar "por qué no se actuó", ese abogado ha avanzado que solicitarán la declaración de los responsables de la Policía Local. "Les preguntaremos por qué no hicieron nada para impedir que funcionara la atracción", ha apuntado.

Este martes han declarado como investigados Patricia Rodríguez y Antonio V.M., mientras que una tercera persona, también citada, Antonio L.A. (perito que realizó la inspección anual de la atracción), no compareció finalmente por enfermedad. Además de estas tres personas, en el procedimiento están también investigados el dueño del Saltamontes, G.M.M.D.S., la Comisión de Fiestas y su presidente, C.G.M.

Críticas de la oposición

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha calificado la situación de "inaceptable". "Hay innumerables indicios que apuntan a una evidente responsabilidad del Concello en este asunto, pues ni se inspeccionó la atracción ni se ordenó su precinto ante la falta de autorización municipal", ha recordado la dirigente popular. "Más allá de las responsabilidades judiciales que están por dirimir, hay también una responsabilidad política de la que este gobierno y su alcalde no puede escapar", ha subrayado Luisa Sánchez.

Por este motivo, en el pleno del pasado enero, el PP de Vigo presentó una moción de urgencia para reclamar que fuese previamente cesada de su puesto, una iniciativa que el PSOE de Caballero "vetó" con su mayoría absoluta, convirtiéndose en "cómplice político" de esta situación.

"Es del todo inasumible que la señora Rodríguez siga siendo a día de hoy la máxima responsable de un departamento que está siendo cuestionado en los tribunales por su negligente actuación en este trágico suceso y por tanto no puede permanecer en su puesto ni un minuto más", ha reiterado la presidenta del PP de Vigo.

Accidente mortal

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del Saltamontes se rompió y un chico de 36 años, Iván C.H., cayó y sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Tras el siniestro, el juzgado abrió una investigación, en el marco de la cual citó a declarar como investigados al dueño de la atracción y al presidente de la comisión de fiestas. El primero de ellos compareció ante la jueza en abril de 2025 y se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el segundo proclamó su inocencia y reclamó el sobreseimiento con respecto a él.

A lo largo de los meses, la jueza ha requerido diversos informes y documentación. Así, ha preguntado al Ayuntamiento si adoptó alguna medida para prohibir el montaje del Saltamontes, dado que no tenía autorización municipal; o si incoó expediente sancionador.

También requirió al Ayuntamiento para que explicase si ordenó a la Policía Local precintar la atracción, para que informase sobre la falta de un plan municipal de inspección de atracciones o sobre los motivos por los que se prohibió la instalación de este tipo de elementos en las fiestas del verano de 2025.

Tres días después del fatal accidente, el gobierno municipal de Vigo confirmó a través de un comunicado que no se había autorizado el uso del Saltamontes, porque faltaba documentación, y que así se había notificado tanto al propietario como a la comisión de fiestas.

Por todo ello, el PP de Vigo ha vuelto a insistir este martes en la petición de cese o dimisión "con carácter inmediato" de Patricia Rodríguez, que ha prestado declaración en la sección de Instrucción 3, que lleva la investigación judicial de los hechos.