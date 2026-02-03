Los institutos Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, primeros Vigueses Distinguidos de 2026

Los institutos Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, antiguos Coia 2 y Coia 4, serán lo primeros elegidos para formar parte de la lista de Vigueses Distinguidos este año 2026.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Abel Caballero, en un audio difundido a los medios de comunicación. El regidor ha puesto en valor la importancia de estos centros para la ciudad, recordando que el Ayuntamiento otorga estos galardones en el marco de la fiesta de la Reconquista.

Además, según informa Europa Press, en los próximos días el alcalde dará a conocer el resto de seleccionados, que serán distinguidos en la tradicional gala que celebra cada año el gobierno local.

En otro orden de cosas, Caballero ha enviado otro audio en el que ha destacado la ocupación hotelera de Vigo en enero, que alcanzó el 50%, un nivel "altísimo" pese a ser "temporada baja". Según sus cifras, son seis puntos más que en enero de 2025.

El regidor ha dicho que el 19% de los turistas que llegaron a la ciudad eran de otras partes de Galicia y un 48% del resto de España. Por su parte, cerca del 33% restante eran extranjeros, de los cuales casi la mitad, de Portugal.