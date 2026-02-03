Un desprendimiento de tierra en el paseo de Bouzas, en Vigo, deja a una mujer herida

Una mujer ha resultado herida tras producirse un desprendimiento de tierra en el paseo de Paz Andrade de Bouzas, en Vigo, esta mañana.

Según fuentes del 112 Galicia que recoge Europa Press, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:05 horas cuando el 061 dio aviso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

La mujer herida se vio sorprendida por la caída de tierra mientras paseaba por la zona y, según avanzaban los servicios sanitarios, posiblemente tuviese una pierna rota.

Una vez en el punto, los servicios de emergencia indicaron que podría haber también un perro atrapado bajo la tierra.