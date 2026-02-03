El convenio para desarrollar las obras de la ETEA, en Vigo, se firmará la próxima semana

Vigo aprobará este viernes el convenio para humanizar los accesos y construir el parking de la ETEA Concello de Vigo

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, espera firmar la próxima semana con el Concello de Vigo y la Zona Franca el convenio para para la urbanización del vial principal de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), en el que la Xunta va a invertir 10,5 millones de euros. Asimismo, la conselleira Allegue se congratuló de que, después de "meses de inacción", el Concello de Vigo aprobara el convenio, "con ocho meses de retraso sin saber el motivo".

En una visita en la ciudad olívica llevada a cabo junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, Allegue ha reivindicado que "por fin" la semana que viene podrá firmarse el convenio para la urbanización del vial principal, tras meses de "inacción" del Ayuntamiento olívico, que aprobó en los últimos días el documento, tras ser enviado por la Xunta en mayo del año pasado.

Así, indicó que tras el acuerdo alcanzado y "consensuado y validado" por Xunta, Concello y Zona Franca en el verano de 2024, por el que la Administración autonómica comprometió la financiación de la obra al 100 %, ya en mayo de 2025 el Consello da Xunta aprobó el convenio.

"Tarde, mal, arrastro y obligada"

En respuesta a las palabras de la conselleira, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, envió un audio a los medios de comunicación en el que indica que la Xunta llega "tarde, mal, arrastro y obligada" a la ETEA, insistiendo en que la rehabilitación de esta zona lleva "12 años de retraso".

Caballero, sin entrar a hablar de los ocho meses que ha tardado el Ayuntamiento en dar su visto bueno al convenio, ha vuelto a insistir en que fue "él mismo" el que abrió la ETEA. "Lo que está en estado razonablemente bueno de la ETEA es del Ayuntamiento. Lo de la Xunta está todo como una selva", ha dicho, acusando al Ejecutivo gallego de "retrasar" su regeneración.

"¿Y ahora viene la conselleira a hablar de retrasos? Ellos que llevan 12 años retrasando la rehabilitación de la ETEA", ha insistido Caballero.