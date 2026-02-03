El BNG de Vigo tacha de "espejismo" las políticas de vivienda del Concello: "La Empresa Municipal sólo existe en Narnia"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado al Concello de Vigo un Plan de Acción Local con el objetivo de movilizar las 22.000 viviendas vacías que existen en la ciudad para destinarlas a alquileres accesibles. Los nacionalistas han criticado las políticas municipales en esta materia, tachándola de "espejismo y estafa".

El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha celebrado que el alcalde Abel Caballero haya reconocido que "la solución inmediata para bajar el precio de la vivienda pasa por poner en el mercado estos inmuebles sin uso en su reciente entrevista en Faro de Vigo.

Así, Igrexas le ha demandado convertir estas declaraciones en una "enérgica" política pública en materia de vivienda, tal y como propone el BNG. También ha afeado que este reconocimiento no vaya acompañado de hechos, definiendo las medidas del gobierno local como "espejismo y una grosera estafa política".

Según el portavoz nacionalista, la concelleira de Urbanismo, María José Caride ha negado el alcance del problema, así como ha asegurado que prevé un programa de adquisición de viviendas que aún no se ha ejecutado. "A resposta non puido ser máis decepcionante", ha señalado Igrexas sobre las declaraciones de la socialista este martes en la Xerencia de Urbanismo.

El edil del BNG ha criticado tanto el programa de adquisición de viviendas del Concello, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, 180.000 euros por piso; como la iniciativa para la rehabilitación de viviendas vacías, de la que sólo se ha beneficiado un piso.

En cuanto a la Empresa Municipal de Vivienda anunciada en junio de 2025, Igrexas ha criticado que tampoco haya un plazo fijado para su constitución formal y el inicio de su actividad. "221 días despois do seu anuncio a bombo e prato olo alcalde, a Empresa Municipal de Vivenda só existe en Narnia", ha valorado el portavoz nacionalista.

Cabe recordar que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Vigo hay 21.700 viviendas vacías en la actualidad. A estas hay que sumar los 10.000 inmuebles que tienen un uso esporádico, según indican los nacionalistas.