Detenido en Vigo por agredir a su madre en la vía pública

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un hombre de 28 años de edad, J.J.A.C., como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras agredir a su madre en la vía pública.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado sábado en el entorno de la Praza de América. Hasta allí se desplazó una dotación tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre que había propinado un manotazo y un codazo a una mujer.

Al llegar, tras localizar a ambos, los agentes se entrevistaron con la mujer que confirmó que supuesto agresor es su hijo y que los episodios de malos tratos hacia ella son frecuentes por su parte. De hecho, explicó a los policías que su hijo ya había sido detenido anteriormente por agredirla.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del hombre.

Dos detenidos por una pelea

Por otra parte, la Policía Local también ha informado de la detención de otros dos varones, implicados en una pelea ocurrida el pasado viernes, en la que ambos acabaron con lesiones.

Así, una dotación del 092 se desplazó en la tarde del viernes a la zona de Marqués de Valterra, donde se había observado a varios jóvenes portando palos y peleándose en las inmediaciones de una nave abandonada.

Cuando llegaron, los funcionarios localizaron a dos varones ensangrentados y, tras separarlos, éstos manifestaron que se peleaban por "problemas de convivencia". Ambos, R.A., de 34 años y A.O.D., de 33 años, fueron detenidos como supuestos autores del delito de lesiones y trasladados a centros sanitarios para ser atendidos de sus heridas, que precisaban puntos de sutura.