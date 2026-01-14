Detenida en Vigo por ocultar 100 gramos de hachís en su ropa interior

La Policía Nacional de Vigo detuvo a una mujer que ocultaba 100 gramos de hachís en su ropa interior. La detención se llevó a cabo en la carretera de Camposancos, donde los agentes observaron como la detenida trataba de evadir el control policial.

Los hechos se remontan al pasado 2 de enero, cuando agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela realizaban un operativo de prevención de delitos en Camposancos. Fue entonces cuando uno de ellos se percató de un vehículo que, al observar el control, desaceleró e inició una maniobra para tratar de evitarlo.

Los policías se dirigieron hacia el conductor del vehículo para solicitarle que estacionara en zona de registro y control, donde se identificó a dos personas. La acompañante se comportaba de forma nerviosa y se tocaba el pecho.

Por esta razón, los agentes realizaron un registro de seguridad y localizaron en el sostén un envoltorio de plástico que contenía una sustancia prensada marrón. Se trataba de 100 gramos de hachís, que fueron incautados junto a 550 euros en efectivo situados en el bolso de la detenida.