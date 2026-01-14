Ofrecido por:
Detenida en Vigo por ocultar 100 gramos de hachís en su ropa interior
La detención se produjo cuando los agentes se percataron de que la mujer trataba de evadir un control policial
La Policía Nacional de Vigo detuvo a una mujer que ocultaba 100 gramos de hachís en su ropa interior. La detención se llevó a cabo en la carretera de Camposancos, donde los agentes observaron como la detenida trataba de evadir el control policial.
Los hechos se remontan al pasado 2 de enero, cuando agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela realizaban un operativo de prevención de delitos en Camposancos. Fue entonces cuando uno de ellos se percató de un vehículo que, al observar el control, desaceleró e inició una maniobra para tratar de evitarlo.
Los policías se dirigieron hacia el conductor del vehículo para solicitarle que estacionara en zona de registro y control, donde se identificó a dos personas. La acompañante se comportaba de forma nerviosa y se tocaba el pecho.
Por esta razón, los agentes realizaron un registro de seguridad y localizaron en el sostén un envoltorio de plástico que contenía una sustancia prensada marrón. Se trataba de 100 gramos de hachís, que fueron incautados junto a 550 euros en efectivo situados en el bolso de la detenida.