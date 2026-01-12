Detenido en Vigo después de acceder al Hospital Povisa con un cuchillo

La Policía Nacional de Vigo ha detenido este lunes a un hombre que accedió al Hospital Povisa con un cuchillo, después de mantener una discusión con otra persona en el exterior, momento en el que había esgrimido el arma.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando se produjo la discusión entre dos personas en una zona de carga y descarga en el exterior de las instalaciones del hospital, y fue durante ésta cuando uno de ellos esgrimió el arma blanca. La riña "no fue a mayores".

Posteriormente, el hombre con el cuchillo accedió a Povisa y, según fuentes del hospital que recoge Europa Press, varios testigos se percataron de que llevaba el arma, aunque no amenazó ni a personal ni a pacientes.

Finalmente, y tras el aviso de que portaba un cuchillo, el personal de seguridad avisó a la Policía que detuvo al individuo en el centro hospitalario.