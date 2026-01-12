Caballero carga contra la Xunta por el "colapso" sanitario de Vigo: "Tenemos la peor sanidad de España"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a cargar contra la Xunta por la situación sanitaria de la ciudad. "Tenemos la peor sanidad de Galicia y la peor sanidad de España", ha denunciado el regidor socialista este lunes, acusando al gobierno autonómico de "no dar señales de atender este problema tan grave".

Así lo ha manifestado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha criticado la falta de personal y de centros de salud. También ha señalado que, al sólo existir un Punto de Atención Continuada (PAC), "toda esta desatención repercute en que la gente se va a Urgencias, que colapsa".

El alcalde considera que la sanidad de Vigo "sigue empeorando", mientras "la Xunta de Galicia "no da señales de atender este problema tan grave". "Es un problema que se viene arrastrando de años y años. Tenemos la peor sanidad de Galicia y la peor sanidad de España en Vigo", ha subrayado.

Caballero también ha criticado la apertura del CIS Olimpia Valencia, por la que se cerrarán dos centros de salud en la ciudad: el Nicolás Peña y el de López Mora. "Además, hacen uno nuevo de pediatría y cierran cuatro: Pintor Colmeiro, Coia, López Mora y Nicolás Peña", ha añadido.

Así, ha argumentado el regidor olívico, las listas de espera "siguen creciendo y creciendo": "11.403 pacientes esperando una intervención quirúrgica, la lista de espera se va por encima de los 70 días". "La Xunta de Galicia sólo piensa en Vigo para llevarse dinero de la ciudad a otros lugares", ha concluido Caballero.