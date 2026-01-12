Antigua estación de buses de Vigo: El BNG dice no a su derribo y propone usos sociocomunitarios

Tras tres años cerrada y abandonada, el futuro de la antigua estación de buses de Vigo es cada vez más incierto, sobre todo después de que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, asegurase la semana pasada que la Xunta se planteaba "todas las opciones" para este edificio, incluso su demolición.

Unas declaraciones que han sido calificadas como "muy preocupantes" desde el BNG de Vigo, que este lunes ha propuesto que se destine a usos vecinales y culturales, y como aparcamiento público.

Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha insistido en la necesidad de aprovechar estas instalaciones para usos de carácter sociocomunitario, recogiendo las demandas vecinales del barrio y ha instado a Concello y Xunta a que cooperen tras años de enfrentamiento para elaborar un proyecto de usos que cuente con la participación de la vecindad y del tejido asociativo.

"El conselleiro abrió la puerta a que, a falta de acuerdo entre los gobiernos gallego y municipal, se dilapide esta oportunidad", ha reprochado Igrexias, que busca con esta propuesta que se atienda la "estructural e histórica falta" de dotaciones y servicios públicos del entorno y se mejore la integración urbana de la antigua estación, así como la ampliación de las zonas verdes.

Por esto, el Bloque propone destinar las instalaciones para espacios culturales, de uso vecinal y servicios como la demanda de una mejor atención a las personas mayores. Además, piden destinar el espacio inferior que ocupaban las dársenas para instalar un aparcamiento público disuasorio en un punto de la ciudad como la Avenida de Madrid, por la que circulan cada día más de 50 vehículos.

El portavoz nacionalista ha sido muy crítico con la "permanente improvisación y cambios de criterio" de ambos gobiernos: "Por un lado, Abel Caballero, que valoró la posibilidad de mantenerla en funcionamiento para acabar proponiendo su desaparición para convertirla en un erial rodeado de viales y, por otro, la Xunta del PP, que primero habló de destinarla a centro de día y escuela infantil para después proponer utilizarla para el Centro de Asociacionismo”.

Así, el BNG hace una llamada a abrir un "debate constructivo y abierto" para planificar en las instalaciones, cerradas desde hace tres años, un "espacio útil para la ciudad" en lugar de continuar con la disputa partidista entre PSOE y PP.