La Xunta adjudica provisionalmente 20 viviendas públicas en Mos (Pontevedra)

La Xunta de Galicia ha adjudicado este viernes de forma provisional las 20 viviendas de promoción pública que construye en San Eleuterio, en el municipio de Mos.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, han asistido al sorteo ante notario en el Edificio Administrativo de la Xunta en Vigo y, posteriormente, han visitado el inmueble, cuya ejecución se encuentra ya muy avanzada.

Las viviendas se adjudican en régimen de alquiler por un período de siete años prorrogables y se han distribuido en cuatro lotes, con pisos de 4, 3 y 2 dormitorios, además de garaje y trastero.

Tras el sorteo, se publicará una lista provisional de adjudicatarios y se abrirá un plazo de diez días para comprobar datos y presentar reclamaciones, antes de la publicación del listado definitivo.

Además, la Xunta ha designado 88 reservas y ha recordado que los requisitos para acceder a estas viviendas incluyen ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 3 veces el IPREM y residir o trabajar en Mos.

El edificio, con un presupuesto que supera los 4,4 millones de euros, se está levantando con técnicas industrializadas e incorporará zonas verdes integradas en el entorno.

Allegue ha agradecido la colaboración del Concello de Mos por la cesión gratuita de la parcela.