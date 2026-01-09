Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: la lluvia no dará tregua este fin de semana
Las primeras horas de este viernes y especialmente el domingo estarán marcados por los chubascos
La lluvia seguirá siendo la protagonista de este arranque de 2026 en el segundo fin de semana del año, con chubascos que se extenderán a lo largo de los próximos tres días como previa a una semana, la que viene, donde los paraguas serán imprescindibles.
Para este viernes, la previsión de Meteogalicia es clara: la lluvia estará presente, aunque de manera intermitente, a lo largo de la mañana y hasta alrededor de las 17:00 horas, cuando los cielos se mantendrán con nubes y claros pero con tiempo seco hasta la noche.
Una situación similar a la que se vivirá mañana, sábado, con alternancia de nubes y claros y una lluvia que desaparecerá durante las horas centrales del día, aunque los paraguas volverán a ser necesarios a partir de las 20:00 horas. Los chubascos regresarán el domingo a lo largo de toda la mañana y las primeras horas de la tarde.
En los termómetros, las máximas se mantendrán entre los 13 y los 15 grados, mientras las mínimas irán en ascenso según pasen los días, desde los 7 de hoy hasta los 12 grados del domingo.