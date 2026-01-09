El PP de Vigo exige a Caballero explicaciones sobre el futuro de la balaustrada del Paseo de Alfonso XII

El Partido Popular (PP) ha exigido al Concello de Vigo y al alcalde, Abel Caballero, explicaciones sobre qué es lo que va a pasar con la balaustrada y los querubines del Paseo de Alfonso XII. Estas icónicas figuras fueron retiradas hace un mes por la empresa encargada de las obras de urbanización del Barrio do Cura.

"¿Van a volver estos elementos de nuestro patrimonio histórico y cultural a su lugar de origen o, por el contrario, van a ser reubicados en otro punto de la ciudad?", ha preguntado el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, quien ha reprochado al regidor socialista que no haya explicado "dónde se encuentran, bajo qué condiciones de conservación y bajo qué protección" la barandilla y las esculturas.

Desde el PP, han señalado, además, que estas piezas cuentan con protección, pese a no estar dentro del catálogo del Patrimonio Cultural de Vigo. El mirador, que data de 1875, y todos sus elementos forman parte del conjunto BIC del Casco Vello desde hace dos décadas.

En una nota de prensa, los populares han recalcado que el alcalde tampoco ha explicado qué pasará con estas piezas cuando acaben las obras de urbanización y las previstas para la prolongación del túnel de Elduayen. "Hasta ahora no hay más que silencio y suposiciones", ha censurado Martín.

El concejal popular, así, ha reclamado "aclaraciones" dado que se trata de elementos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad y, por lo tanto, el gobierno local tiene la obligación de "velar" por su conservación. "Los precedentes más recientes no invitan precisamente a confiarnos. Todo lo contrario", ha concluido el portavoz popular.