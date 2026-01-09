El BNG de Vigo pide la elaboración de un "plan de choque" de 9,5 millones para frenar desahucios

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha alertado este viernes que la ciudad cerró 2025 con una media de seis desahucios por semana. Así, han criticado que ninguna administración pública facilitase una alternativa habitacional a las personas afectadas, por lo que han reclamado un plan de choque municipal de 9,5 millones de euros para frenar estos desalojamientos.

Los nacionalistas argumentan que se trata de familias y personas empobrecidas que no pueden hacer frente a los precios del alquiler en Vigo, que se incrementaron un 9% en el último año y acumulan una subida del 35% desde 2020. Una "emergencia habitacional" que consideran "alarmante".

"Los desahucios son la cara más drástica de la emergencia habitacional que está expulsando de la ciudad a familias enteras y a los jóvenes que no se pueden permitir el lujo de vivir en su propia ciudad", ha afirmado el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien ha denunciado que "ni la propaganda, ni los anuncios y las promesas que acaban en papel mojado" pueden ocultar la inacción de la Xunta y del Concello.

En este sentido, ha recordado que el alcalde olívico, Abel Caballero, llegó a afirmar en 2015 que la "oficina antidesahucios es mi mesa", pero diez años después "sigue mirando para otro lado sin desplegar ninguna medida concreta para evitar que más viguesas y vigueses pierdan su vivienda".

Plan de choque

Según el BNG, garantizar el derecho a la vivienda debe ser la principal prioridad política en 2026, por lo que ha reclamado a Caballero que movilice "como mínimo" 9,5 millones de euros para activar un plan de choque para contrarrestar "lo que ya es el mayor problema social de la ciudad".

En concreto, han propuesto destinar 1,5 millones a la puesta en marcha de un programa municipal de alternativas habitacionales que evite que se produzca ningún nuevo desahucio sin solución residencial. Además, han defendido invertir otros 3 millones de euros en un plan de ayuda al alquiler y programa facilitador del alquiler, que permita anticipar fianzas, avales y garantías.

Por último, los nacionalistas consideran imprescindible reforzar con 5 millones de euros adicionales a la Empresa Municipal de Vivienda para agilizar la creación de un parque público de vivienda social en Vigo.