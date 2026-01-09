La antigua panadería de la ETEA se convertirá en una cafetería

El antiguo edificio de la panadería de la ETEA se convertirá en una cafetería. La Xunta ha licitado este viernes la construcción y la concesión por 20 años de este negocio en el ámbito PS5 de los terrenos ubicados en el barrio de Teis.

Así lo ha anunciado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante su visita a las instalaciones de la ETEA este viernes. Al acto también ha asistido la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza.

Allegue ha destacado que esta nueva dotación se enmarca en el compromiso autonómico para recuperar estos terrenos "para la ciudadanía de Vigo, para la Universidade y para nuestros mayores". En este caso, la cafetería tratará de dinamizar socialmente el entorno.

"Se convertirá en un nuevo punto de encuentro y en un mirador para esta zona emblemática, con vistas a la playa de A Punta y a la ría de Vigo", ha señalado la representante autonómica, quien ha destacado la calidad del proyecto, que supondrán la renovación de la estructura interior, el suelo y la cubierta del edificio.

El objetivo es transformar el edificio de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad Armada en un espacio polivalente y eficiente energéticamente. En su exterior contará con una terraza cubierta, una barra alta exterior y otra terraza descubierta, acompañadas de jardines que integrarán el conjunto en el paisaje marítimo.

El contrato

El contrato licitado este viernes por el gobierno autonómico tiene dos fases y las empresas tienen hasta el 27 de marzo para presentar sus ofertas.

Según ha informado la Xunta en una nota de prensa, la futura concesionaria asumirá en la primera fase el diseño y la ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio. Se estima un presupuesto inicial de 405.891 euros.

La segunda fase es la explotación de la cafetería, para la que se calcula una inversión de 9,8 millones de euros. Como contraprestación por el uso de bienes públicos, el concesionario deberá abonar un canon de explotación mínimo anual de mil euros.

El precio global del contrato de concesión es de 20 años: 12 meses para el diseño y la ejecución de las obras y 19 años para la explotación del espacio.