Abel Caballero carga contra la Xunta y su trato a Vigo: "Rueda le da instrucciones a la delegada"

El duelo entre Concello de Vigo y Xunta de Galicia continúa en este recién estrenado año con temas que llevan meses, e incluso años, sobre la mesa y que este viernes ha repasado el alcalde, Abel Caballero, cargando contra el presidente gallego, Alfonso Rueda, y señalando que le da "instrucciones" a la delegada territorial, Ana Ortiz.

Caballero ha insistido en que desde el Gobierno gallego se niegan a financiar vuelos desde Peinador, mientras "desde Santiago tienen docenas de vuelos que se financian desde la Xunta de Galicia" y ha añadido que "un alto cargo de la Xunta" reconoció en las reuniones internas de los aeropuertos que también se hacía en A Coruña.

"Lo que planteo yo es que los vuelos de Vigo que van a necesitar de apoyo económico se hagan a tercios: un tercio de la Xunta, un tercio de la Diputación y un tercio del ayuntamiento", ha declarado el regidor, que ha incidido en que "en Santiago y en Coruña pagan el cien por cien". Además, ha reclamado conocer "las cuentas de Turgalicia" porque "dijeron que ellos habían fletado varios vuelos chárter desde el aeropuerto de A Coruña".

"Todo el mundo sabe que pagaban Ryanair y cuando la Xunta dejó de pagar se fueron", ha sentenciado y ha añadido que "el sistema en el que se establece esto está allí", porque "desde la Xunta mienten todo el tiempo". Unas mentiras que, según Caballero, están reflejadas en los permisos del túnel de Elduayen y en el de las obras de A Guía.

También le daría instrucciones Rueda a Ortiz, según el alcalde de Vigo, para "seguir mintiendo sobre la ETEA", donde ha insistido en que pidió que "enviaran el dinero" para que las obras las hiciese el Gobierno local, "pero dijeron que no", y ha puesto de ejemplo la forma de operar en la Avenida de Madrid, donde paga el Gobierno de España y la ejecuta "el dueño del suelo", que es el Concello.

Además, ha reiterado que Zona Franca está "salvando la ETEA" haciendo el párking, además de mostrar su desacuerdo para construir en esta zona la residencia de mayores financiada por la Fundación de Amancio Ortega, "en el medio de la nada". "Están engañando a Inditex diciéndole que hagan una residencia en un sitio donde no se puede tener una residencia de mayores", ha sentenciado.