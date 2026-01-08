Vigo contará con 17 nuevos puntos limpios de proximidad

Vigo sumará un total de 20 puntos limpios de proximidad en la ciudad. A los 3 existentes en Rosalía de Castro, Camelias y Martín Echegaray, se sumarán 17 más que se instalarán en 6 parroquias y 11 barrios.

Así lo ha anunciado Abel Caballero, que ha destacado el "éxito" que han tenido los ya instalados, además del punto limpio fijo en Camiño del Caramuxo y el punto limpio móvil que se desplaza a lo largo de toda la semana por distintos puntos de la ciudad en horario de mañana y tarde.

Estos nuevos puntos limpios de proximidad se ubicarán en las zonas de las asociaciones de vecinos de Cabral, Lavadores, Candeán, Valladares, Helios de Bembrive y Beade. También en Vialia, Plaza de América, Gregorio Espino, Martínez Garrido, Avenida de Castrelos, Centro Comercial Travesía de Vigo, en la zona de Hispanidad, en la calle Baiona, en la Avenida de Galicia a la altura del instituto de Teis, en la zona del Pabellón de Deportes de Navia y en la Baixada do Castaño, en el entorno de Gran Vía.

En estos se pueden depositar: aceite vegetal usado que debe ir en una botella de plástico, tapones de botellas, libros y revistas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, pilas y baterías usadas, fluorescentes y bombillas de bajo consumo, cartuchos de tóner y aerosoles, cápsulas de café, radiografías, y CD, DVD y cintas de vídeo.