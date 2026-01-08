Herida una conductora en Tui (Pontevedra) tras salirse de la vía en la A-55

Una salida de vía en la A-55 esta mañana a su paso por Tui ha dejado a una mujer herida tras chocarse contra la medianera.

Según recoge Europa Press, el 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 09:30 horas de un particular que presenció el accidente por el espejo retrovisor de su vehículo.

Posteriormente, otro individuo que pasó por el lugar del siniestro apuntó que un coche se había salido de la carretera impactando contra la medianera y que la implicada necesitaba asistencia sanitaria.

Por todo ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, a los Bomberos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil.