Caballero dice que el proyecto de la Xunta en la ETEA no valdría "para nada" sin el aparcamiento

En unas declaraciones remitidas a los medios recogidas por Europa Press, el alcalde ha subrayado que ese aparcamiento "lo tenía que hacer la Xunta", pero "ni está ni se la espera". En ese sentido, ha vuelto a denunciar la inacción de la administración autonómica en ese ámbito: "La Xunta tiene completamente abandonada la ETEA desde el año 2009".

Según ha asegurado el regidor, el gobierno gallego "paralizó la Ciudad del Mar y convirtió aquello en una selva", mientras que el Concello sí actuó en las zonas de su competencia, en viales y ámbitos deportivos, así como en mejoras para usuarios de la playa.

En ese sentido, ha criticado que la Xunta se ha preocupado de esa zona 16 años después, con un proyecto que el Concello no comparte y que, ha reiterado, "sin el aparcamiento no vale nada". "Y tiene que ir a poner un aparcamiento la Zona Franca. Espero que la Xunta nos agradezca a la Zona Franca, que estamos salvando la ETEA", ha proclamado.

Además, también ha afeado a la administración autonómica el retraso en la urbanización de los espacios, que impide arrancar el proyecto del CSIC para la futura nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas. "Que vengan y pidan perdón por haber tenido parada la ETEA durante tantos años", ha sentenciado.