Ofrecido por:
Caballero dice que el proyecto de la Xunta en la ETEA no valdría "para nada" sin el aparcamiento
El alcalde de Vigo ha instado a la Xunta a "agradecer" que el organismo estatal "está salvando la ETEA"; por su parte, el gobierno gallego ha recordado a Caballero que fue él quien bloqueó la urbanización
Podría interesarte: Vigo Vertical: mañana se aprobarán las rampas mecánicas que conectarán Travesía y Aragón
El alcalde de Vigo y presidente de la Zona Franca, Abel Caballero, ha instado a la Xunta de Galicia a "agradecer" que el organismo estatal construya un aparcamiento en la antigua ETEA. Así, ha advertido que el proyecto autonómico en ese ámbito "no vale para nada" sin la infraestructura que realizará Zona Franca, que "está salvando la ETEA".
En unas declaraciones remitidas a los medios recogidas por Europa Press, el alcalde ha subrayado que ese aparcamiento "lo tenía que hacer la Xunta", pero "ni está ni se la espera". En ese sentido, ha vuelto a denunciar la inacción de la administración autonómica en ese ámbito: "La Xunta tiene completamente abandonada la ETEA desde el año 2009".
Según ha asegurado el regidor, el gobierno gallego "paralizó la Ciudad del Mar y convirtió aquello en una selva", mientras que el Concello sí actuó en las zonas de su competencia, en viales y ámbitos deportivos, así como en mejoras para usuarios de la playa.
En ese sentido, ha criticado que la Xunta se ha preocupado de esa zona 16 años después, con un proyecto que el Concello no comparte y que, ha reiterado, "sin el aparcamiento no vale nada". "Y tiene que ir a poner un aparcamiento la Zona Franca. Espero que la Xunta nos agradezca a la Zona Franca, que estamos salvando la ETEA", ha proclamado.
Además, también ha afeado a la administración autonómica el retraso en la urbanización de los espacios, que impide arrancar el proyecto del CSIC para la futura nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas. "Que vengan y pidan perdón por haber tenido parada la ETEA durante tantos años", ha sentenciado.
Respuesta de la Xunta
Por su parte, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha lamentado que "la capacidad de mentir" de Abel Caballero "no tiene límites", y ha tildado de "inaudito" que culpe al gobierno gallego "de sus propias tácticas de bloqueo". Según ha recordado, la administración autonómica lleva "años esperando" a que el gobierno local desbloquee la urbanización de los viales y la plaza de Armas de la ETEA.
"Quizás se ha olvidado de que no quiso poner a nuestra disposición esos terrenos para que la Xunta invirtiera 15 millones. Pero también debe haber olvidado, o se le ha pasado, quién sabe, que tiene sobre su mesa el convenio para desarrollar por fin la ETEA y que la conselleira sigue esperando respuesta", ha señalado Ortiz.
Finalmente, ha subrayado que hace ya cuatro años que está "comprometida" la financiación por parte de la Xunta para la ETEA, y las actuaciones siguen bloqueadas por el Concello. "Igual que antes bloqueó el Centro de Asociacionismo. Igual que no avanza con las pistas de atletismo. Ídem con el túnel de Elduayen, ídem con la señalización del Camiño da Costa", ha enumerado.