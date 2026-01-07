El PP de Vigo exige avances en infraestructuras y lamenta el "silencio cómplice" de Caballero

El AVE en la estación de Urzaiz de Vigo, a 21 de mayo de 2024. treintayseis

El Partido Popular (PP) de Vigo ha criticado este miércoles la falta de avances en materia de infraestructuras en la ciudad, señalando al ministro de Transportes, Óscar Puente, y el "silencio cómplice" del alcalde Abel Caballero.

Así, los populares han recordado la visita del representante del Ejecutivo a Vigo el pasado 5 de enero de 2024, cuando presentó los trenes Avril en Urzaiz acompañado de los Reyes Magos. "Vino a vendernos un futuro que, a día de hoy, sigue guardado en un cajón", ha afirmado el portavoz municipal del PP, Miguel Martín.

"Sus promesas se han quedado en humo y la realidad que sufrimos los vigueses lo atestigua: las grandes infraestructuras del Estado están al ralentí y el ministro que está en todas partes está desaparecido para Vigo", ha lamentado el concejal popular.

El AVE a Portugal, la variante del AVE a Madrid directo por Cerdedo o el túnel de la A-52 son algunos de los proyectos que "apenas se han quedado en estudios informativos, sin que existan plazos concretos". "Todo ello con el silencio cómplice de Caballero", han señalado los populares en una nota de prensa.

"Hace dos años le ponía la alfombra roja a un ministro que hoy nos da la espalda. El alcalde prefiere proteger las siglas del PSOE antes que exigir los avances, los túneles y las vías que Vigo necesita para no perder el tren del futuro", ha reprochado Martín.

En este sentido, el concejal ha recordado que Caballero propuso realizar un concierto-protesta para "presionar" a Madrid y aún no se ha celebrado. Además, Martín ha censurado la falta de avances de la alternativa a la A-55 y la subida de los peajes de la AP-9.

Para "colmo", ha añadido el edil popular, ha asegurado que Vigo ha sido excluida de los planes del ministerio

dentro de su plan de acción contra el ruido. Y ello a pesar de que Caballero "dio por hechas las pantallas acústicas en la entrada de la AP-9 a la ciudad, a su paso por el barrio de Teis".