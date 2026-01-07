Nuevo año, mismas sanciones: Uber continúa operando ilegalmente en Vigo

A primera hora de la mañana del pasado 17 de junio de 2025, una de las mayores plataformas de VTC de Europa anunció su desembarco en Galicia. Desde ese mismo día a las 11:00 horas, los vecinos de Vigo pueden solicitar los servicios de Uber en su ciudad, pese a que ninguno de estos vehículos ha recibido autorización municipal para operar en el municipio; una situación que se sigue viviendo este 2026.

"Es una competencia totalmente desleal", afirman a Treintayseis varios taxistas ubicados en la calle García Barbón. Son los principales perjudicados de esta situación. Los conductores de Uber operan sin licencia y sin haber pasado las pruebas correspondientes para poder ofrecer este servicio público a vigueses y viguesas.

Como bien explican, esta es la forma habitual de operar de las empresas de VTC. Primero, comienzan a trabajar en la zona y, después, piden la autorización municipal. De esta manera, presionan a las autoridades locales para autorizar su servicio, con todos los coches ya circulando por las calles de la localidad.

Desde un primer momento, el Concello de Vigo alertó que la compañía no contaba con la autorización pertinente para "prestar servicios de tráfico urbano", advirtiendo que aplicarían "las normas". Es decir, los conductores de las empresas de VTC asociadas a Uber se enfrentaban a sanciones recogidas en la Ley 4/2013, de 30 de mayo, sobre transporte público de personas en vehículos de turismo en Galicia.

Al no contar con el permiso para realizar viajes dentro del municipio, las empresas que realizaran estos trayectos se exponen a infracciones tipificadas como muy graves, según dicha normativa. Las sanciones van desde los 2.001 euros hasta los 6.000 euros por vehículos, pudiendo llegar a inmovilizar el coche como medida cautelar.

¿Sigue funcionando Uber en Vigo?

Aun así, las empresas de VTC que operan en Uber continúan ofreciendo trayectos dentro del municipio, cuando sólo tienen permiso para realizar viajes entre concellos. Así lo confirman varios taxistas de Vigo, que calculan que ya debe haber sobre 50 vehículos dedicados al transporte de viajeros sin autorización

Esta cifra ha aumentado con el paso del tiempo. Aun así, uno de los taxistas de Vigo consultados, Alberto, asegura que en fechas señaladas como la Navidad los servicios de Uber se incrementan, especialmente hacia el aeropuerto. "Desde que llegaron, nosotros trabajamos algo menos", afirma otro de los entrevistados por Treintayseis, Adolfo.

VTC circulando por el centro de Vigo Treintayseis

Este conductor recuerda que todos los vehículos de VTC que circulan por la ciudad son eléctricos y tienen una matrícula azul. "La mayoría son Tesla, también hay Mercedes, algún Hyundai. Creo que también algún furgón", añade, lamentando que "van a seguir aquí mientras haya negocio y les interese".

Casi 100 expedientes sancionadores

Desde el primer momento, el Concello no dio un paso hacia la regulación de los Uber, tan solo se ha dedicado a aplicar la legislación autonómica vigente. Así, a lo largo de 2025, la Policía Local ha ido sancionando en diferentes controles a los vehículos de Uber que se encontraban operando en las carreteras viguesas.

En total, según fuentes municipales, se han iniciado 56 expedientes sancionadores; otros 30 se encuentran en fase de incoación. Además, hay diez resueltos, pero las compañías tienen la posibilidad de presentar un recurso de reposición y alargar el pago de la multa.

Las mismas fuentes indican que, hasta Navidad, diversas empresas han presentado un total de 47 solicitudes para prestar el servicio de transporte de viajeros en el Concello de Vigo. Como en el caso de las primeras 13 licencias solicitadas, estos requerimientos fueron rechazados por el gobierno local, que no cuenta con una normativa que regule los VTC.

¿Por qué Vigo rechaza los VTC?

La posición del gobierno local no ha evolucionado estos seis meses de Uber en Vigo. Argumenta que la legislación que se aplica a las "autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor" sólo los habilita a realizar trayectos interurbanos. Así, los VTC no tienen permitido operar dentro de la ciudad.

Para poder trabajar en los entornos urbanos, las empresas deben pedir la respectiva autorización al ayuntamiento, siempre y cuando esta administración tenga regulado su "otorgamiento en la correspondiente ordenanza municipal, así como las condiciones de préstamos de servicio".

No es el caso de Vigo, que no cuenta con una normativa específica para los VTC. Es decir, si Uber quiere trabajar de forma legal en la ciudad, debe esperar a que el Concello apruebe una ordenanza que autorice este tipo de servicios de transporte de viajeros.

"No jugamos con las mismas reglas"

"No jugamos con las mismas reglas. A mi me cosen y me criban y ellos trabajan a sus anchas", critica Alberto, que considera que las multas "no sirven para nada". Asegura que coches que son sancionados vuelven a transportar viajeros el mismo día de recibir la "factura" de la Policía Local.

Por esta razón, considera que desde la corporación local se deberían tomar medidas "más radicales" y "precintar" los vehículos o los garajes en los que se encuentran los vehículos que trabajan para Uber. Es decir, acciones que impiden directamente la circulación de los coches por la ciudad.

Adolfo también considera que las multas no están siendo efectivas: "Siguen trabajando igualmente a pesar de que se les multe". Ahora bien, considera que, pese a no ser una medida que guste en el sector del taxi, se debería aprobar una ordenanza y regular la presencia de los VTC en la ciudad. "No hay intención, si no se ha hecho nada ya, no sé a qué esperan", se lamenta.

"Creo que lo que deberían hacer es regularlo, de tal manera que por 'x' número de taxis que hay en la ciudad, haya tantos Uber. Si somos 550 taxis en Vigo, pues que haya un Uber cada 50 coches", apunta el taxista sobre una fórmula que permitiría el servicio a poco más de una decena de VTC, no a los 50 que operan en la actualidad.

¿Qué dice la oposición?

Durante este medio año de coexistencia ilegal de los taxis y Uber en Vigo, los grupos municipales del Partido Popular (PP) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) han mantenido actitudes distantes ante el polémico desembarco de la plataforma. Mientras que el BNG ha denunciado la "inacción cómplice" del Concello, exigiendo la inmovilización de los vehículos, el PP se ha mantenido al margen.

Cuestionados por este medio, los populares han indicado que están a favor de que exista una regulación "y desde luego que se cumpla con la ley". "No podemos apoyar hoy por hoy que se opere sin cumplir con las leyes y estamos a la espera de que haya una normativa al respectivo", manifiesta el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín.

VTC circulando por la Avenida de Castelao Treintayseis

Por su parte, el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, afirma a Treintayseis que el "Goberno de Abel Caballero leva desde ese momento remoloneando". Considera que, en primer lugar, el alcalde ha intentado echar balones fuera, "negándose a exercer as competencias sancionadoras que lle outorga a lei", y, después, "simulando actuar".

"Non temos constancia que se teña resolto definitivamente nin o primeiro —expediente sancionador—", critica Igrexas, que recuerda que cualquier puede comprobar en su aplicación que Uber continúa operando en Vigo. "O certo é que máis de 200 días despois Uber continúa coa súa piratería", añade, denunciando la "incomprensible" inacción municipal.

Por otra parte, también censura cómo la "Xunta do Partido Popular lava as mans de maneira irresponsábel, ollando para outro lado". Igrexas argumenta que el gobierno autonómico debería "revogar as autorizacións que teñen estas empresas" para enviar "un sinal rotundo" de que "non todo vale".