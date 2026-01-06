Los Reyes llegaron a toda la comarca de Vigo: así fueron las cabalgatas de Mos, O Porriño y Redondela

Los Reyes Magos ya han entregado y cumplido los deseos de los más pequeños de la comarca de Vigo, tras un día ajetreado en el que han visitado varios municipios. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido Mos, O Porriño y Redondela en sus respectivas y tradicionales cabalgatas.

En O Porriño (Pontevedra) el desfile, una de las citas más esperadas del año por los vecinos y vecinas del municipio, reunió a miles de personas y repartió hasta dos toneladas de caramelos. Los Reyes Magos llegaron acompañados de un gran séquito: pajes reales, tres rondallas, el Tren do Nadal y el espectáculo de Pablo Méndez.

Como en la ciudad olívica, comenzó a las 18:00 horas desde la calle Doantes de Sangue y recorrió las calles Antonio Palacios, Domingo Bueno, Fernández Areal, Manuel Rodríguez y Ramón González. Una vez acabado el desfile, los Reyes Magos se trasladaron a la Cúpula Máxica y recibieron a niños y niñas para escuchar sus deseos.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que la Cabalgata de Reyes "volvió a ser una de las citas más importantes y emotivas del calendario festivo del municipio". Además, puso en valor "la gran participación, el ambiente familiar y el esfuerzo organizativo realizado para ofrecer una de las ediciones más dulces y multitudinarias".

La cabalgata accesible e inclusiva de Redondela

Melchor, Gaspar y Baltasar tampoco faltaron a su cita con Chapela y Redondela, donde la comitiva real estaba compuesta por seis carrozas, la Rondalla de Ventosela y el Tren do Nadal. Ahora bien, dos camellos gigantes realizados con miles de globos atrajeron las miradas de los centenares de niños y niñas asistentes.

La música y la magia de la Navidad fueron los protagonistas de esta velada, en la que se repartieron 1.500 kilogramos de caramelos. Tras el desfile, los Reyes Magos fueron recibidos por la alcaldesa, Digna Rivas, a las puertas del Concello, antes de conversar y escuchar las peticiones de los niños y niñas del municipio.

Con el objetivo de convertir la cabalgata en un evento más accesible e inclusivo, un tramo del recorrido estaba libre de música y ruidos. También se instaló una plataforma anexa al Concello para personas con movilidad reducida y sus majestades contaron con un intérprete de Lengua de Signos.

Los Reyes Magos también llegan a Mos

El Concello de Mos también celebró este lunes su tradicional cabalgata de Reyes, cuya edición de 2026 ha sido la más participativa de su historia y repartió 11.000 euros entre las carrozas participantes. La jornada comenzó en el Pazo de Mos, donde la alcaldesa, Nidia Arévalo, entregó a sus majestades las llaves del municipio.

La cabalgata también inició su recorrido a las 18:00 horas. Comenzó en la Avenida de Sanguiñeda, desde Ponte de Senlle hasta el supermercado Eroski. El desfile se caracterizó por su luz, color e ilusión, y por repartir más de una tonelada de caramelos sin gluten.

La comitiva estuvo encabezada por las tres carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, a las que siguieron otras doce pertenecientes a diferentes asociaciones del municipio. Cuatro rondallas amenizaron y pusieron el ritmo de este mágico evento que congrega a miles de personas en todo el sur de Pontevedra.