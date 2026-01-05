Cabalgata de Reyes 2026 de Vigo: Melchor, Gaspar y Baltasar ya recorren las calles

La ilusión se expande por las calles de Vigo. La Cabalgata de Reyes 2025 ha comenzado a rodar este lunes a las 18:00 horas, repartiendo caramelos y amor a los niños y niñas de Vigo que esperan con ansia la llegada de sus majestades de Oriente esta noche.

Las carrozas han partido de la Avenida de Castelao, donde los Reyes Magos han recibido a las familias más madrugadoras a partir de las 11:00 horas en la ya habitual Cabalgata Estática. Música, bailes y caramelos amenizaron la mañana en el barrio de Coia a la espera del tradicional pasacalles.

Globos, dragones y comparsas mantuvieron la ilusión de los niños y niñas de Vigo por todo lo alto, a la espera del arranque de la Cabalgata "dinámica" a las 18:00 horas. Los vigueses y las viguesas se han agolpado en los alrededores de Plaza América, saludando a sus majestades de Oriente en su camino hacia Porta do Sol.

Las 11 carrozas, de las cuales seis son municipales, discurren ahora por Camelias hasta la rotonda de Álvaro Cunqueiro, donde la comitiva continuará en dirección contraria al tráfico. Los Reyes continuarán por Pintor Lugrís y Camelias hasta la Plaza del Bicentenario.

Allí, frente a la Praza do Rei, finalizará el recorrido de la cabalgata tradicional y los Reyes Magos bajarán hasta la Porta do Sol. Será a partir de las 20:00 horas cuando recibirán las llaves de la ciudad de la mano del alcalde, Abel Caballero, y cuando se dirigirán a todos los vigueses.

Cabe recordar que la Policía Local ha procedido a cortar el tráfico a partir de las 17:00 horas y a medida que avancen las carrozas durante el recorrido. La circulación se abrirá una vez las 11 carrozas finalicen su recorrido

