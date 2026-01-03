El fin de semana comienza en Vigo con ligeras lluvias

El primer fin de semana del año ha arrancado con Vigo bajo cielos nublados y unas ligeras lluvias que continuarán a lo largo de la mañana. Las nubes seguirán siendo protagonistas durante la jornada, aunque hacia la tarde se espera ya que las precipitaciones den un respiro, dejando el primer sábado del año como un día apacible.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros marcarán una subida para este sábado. Así, las mínimas estarán en torno a los 13 grados y las máximas sobre 17 grados, aunque la temperatura general a lo largo del día rondará los 15 grados.

Esto cambiará el domingo, para cuando se espera un fuerte descenso de las temperaturas. Vigo vivirá mañana un día sin lluvia, pero con cielos nublados y valores bajos en los termómetros, cuyas mínimas descenderán hasta los 4 grados.

En el litoral, la costa de Vigo está este sábado bajo alerta amarilla por mar de viento. Desde las 18:00 horas se esperan vientos del nordés de fuerza 7.