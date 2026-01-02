Así serán los cortes de tráfico en Vigo por la Cabalgata de Reyes 2026

Nuevo año y los más pequeños de Vigo esperan con ansias la Cabalgata de Reyes para recibir los caramelos de sus majestades de Oriente. Como es ya habitual, se celebrará de manera estática en el barrio de Coia hasta que comience su movimiento hacia Porta do Sol por la tarde, recorriendo diversas calles para las que el Concello prevé diferentes restricciones de tráfico.

El montaje de los vallados de la cabalgata estática comenzará el domingo 4 de enero, día en el que también se prevé la entrada de trailers al centro de Vigo y el montaje de las estructuras para la televisión y las autoridades. Un día más tarde, de 8:00 horas a 10:30 horas, comenzarán a montarse las carrozas.

Ya por la tarde, de 14:00 a 17:00 horas, los operarios municipales iniciarán el montaje de los vallados para la cabalgata dinámica, que comenzará a las 18:00 horas. La recepción de los Reyes Magos de Oriente será a las 20:30 horas en Porta do Sol. A las 21:00 horas comenzará el desmontaje de los vallados, que se alargará hasta la madrugada.

Afectaciones por la cabalgata estática

La cabalgata estática estará situada, de nuevo, en la Avenida de Castelao. El montaje se iniciará el 4 de enero, día en el que comenzarán las restricciones de tráfico en la principal vía del barrio de Coia:

Restricciones del 4 de enero

Ocupación del carril de la Avenida de Castelao pegado a la mediana sentido centro y ocupación de dos carriles en dirección a Samil. Quedará libre el carril derecho.

Restricciones del 5 de enero

Permanecerá el tráfico cerrado a la Avenida Castelao entre Plaza América y Rúa O Grove sentido Samil. Se permitirá el paso por el carril pegado a la mediana al transporte urbano, a vehículos de emergencia y a residentes hasta las 11:00 horas.

entre Plaza América y Rúa O Grove sentido Samil. Se permitirá el paso por el carril pegado a la mediana al transporte urbano, a vehículos de emergencia y a residentes hasta las 11:00 horas. Permanecerá cerrado al tráfico el túnel subterráneo a partir de las 9:00 horas del 5 de enero. Los accesos estarán cerrados mediante una valla alta, como pasará en los accesos peatonales al aparcamiento subterráneo.

a partir de las 9:00 horas del 5 de enero. Los accesos estarán cerrados mediante una valla alta, como pasará en los accesos peatonales al aparcamiento subterráneo. También estará restringida la circulación por el carril bici entre la Rúa O Grove y Plaza América

La calle López Mora dispondrá únicamente de circulación en superficie hacia Plaza América, permaneciendo cerrado al tráfico el túnel hacia la Av Castelao hasta el paso de la cabalgata.

dispondrá únicamente de circulación en superficie hacia Plaza América, permaneciendo cerrado al tráfico el túnel hacia la Av Castelao hasta el paso de la cabalgata. Desviación hacia la calle Lalín y Camino Chouzo por el corte del acceso a Castelao desde la calle Carretera. Quedará el paso desde la calle Carretera hacia Av de Castelao para vehículos de emergencia.

por el corte del acceso a Castelao desde la calle Carretera. Quedará Prohibido el estacionamiento en la Av Castelao entre Plaza América y Ramón Buch sentido Samil.

en la Av Castelao entre Plaza América y Ramón Buch sentido Samil. Se recomienda el uso de la calle Coruña, Avenida de Castrelos, Avenida da Florida, Avenida de Fragoso, Tomás Alonso y Beiramar como alternativas a la Avenida de Castelao.

Alternativas de Vitrasa

Las líneas de autobús urbano que circulen por la Avenida Castelao sentido Samil serán desviadas a la Avenida da Florida y a la calle Martín Echegarai

Las líneas que discurren por la calle Carretera se desviarán por las calles Lalín y A Coruña

Las líneas sentido Plaza América desde las 10:30 horas, por las calles Martín Echegarai y Avenida da Florida.

Afectaciones de la cabalgata dinámica

La cabalgata dinámica, que comenzará su marcha a las 18:00 horas en la Avenida de Castelao, discurrirá por las siguientes calles: Plaza América, López Mora, Avenida de las Camelias, calle Álvaro Cunqueiro, calle Marqués de Alcedo. Allí se procederá a su desmontaje y los Reyes Magos continuarán en furgoneta por el Paseo de Granada y Abeleira Menéndez hasta Porta do Sol.

Estas son las restricciones de tráfico planteadas por el Concello, que dispondrá de personal en los pasos de cebra y en los cruces del recorrido para controlar el paso de peatones: