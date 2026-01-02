Confirmado: ya hay fecha para el apagado de las luces de Navidad en Vigo

Pasado fin de año y con la cabalgata de Reyes a la vista, la Navidad de Vigo vive sus últimos días esta semana. El Concello ya prepara el apagado del alumbrado navideño, cuya fecha ha confirmado este viernes el alcalde olívico, Abel Caballero.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor ha anunciado que las luces navideñas se apagarán en Vigo el próximo domingo 11 de enero. "El apagado de la Navidad de Vigo es el apagado de la Navidad de todo el planeta", ha afirmado Caballero, que no ha desvelado la hora del acto.

"Una gran Navidad que vivimos llena de felicidad, de empleo, de ocupación, de crecimiento económico y, por tanto, de un clima social maravilloso en Vigo", ha añadido el alcalde socialista, en un audio en el que ha presumido de la tasa alta de ocupación hotelera durante estas fechas.

Ocupación hotelera cerca del 90%

Según Caballero, Vigo ha alcanzado durante la Navidad unos "niveles de afluencia ciertamente muy importantes" que se reflejan en el nivel de ocupación hotelera y de los restaurantes y cafeterías.

"La ocupación hotelera este fin de semana, el viernes día 2, va a estar cerca del 90%", ha asegurado el alcalde, que ha explicado que la tasa irá cayendo a lo largo del fin de semana. Los hoteles alcanzarán una tasa de ocupación del 80% el sábado y del 50% el domingo.

"Son niveles de ocupación estratosféricos", ha afirmado Caballero, que ha recordado que estas cifras no superaban el 10% hace diez años. "Ahora estamos en una media del 75% entre los tres días", ha concluido.