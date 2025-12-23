Sorpresa navideña para los niños hospitalizados de Vigo: se convierten en policías por un día

Un agente de la Policía Nacional, durante la visita navideña a los hospitales de Vigo Policía Nacional

Los niños hospitalizados en Vigo se han llevado una sorpresa este martes. La Policía Nacional ha realizado una visita por los hospitales de Vigo para transmitirles la ilusión de la Navidad y convertirlo en agentes por un día.

Agentes de la Comisaría de Vigo-Redondela han visitado por sorpresa a los niños ingresados en las áreas de pediatría y oncología pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro, Hospital Vithas Fátima y Hospital Ribera Povisa. El objetivo: hacerles pasar su estancia de una forma más llevadera y distinta a su día a día.

La Delegación de Participación Ciudadana ha estado acompañada de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Desactivación de Explosivos TEDAX-NRBQ, quienes han llevado regalos a los menores y han realizado una pequeña demostración de la labor que desempeñan a diario.

Visita sorpresa de la Policía Nacional a los hospitales de Vigo Policía Nacional

Los niños han podido simular ser auténticos policías subiéndose a las motos, probándose los cascos y haciéndose fotos sobre ellas. Además, los agentes del TEDAX-NRBQ han llegado vestidos con su particular traje de protección y han simulado una desactivación y recogida de un artefacto explosivo que ha despertado el interés de los pequeños.

Pero sin duda, según la Policía Nacional en una nota de prensa, lo que más ha despertado la curiosidad de los menores ha sido poder conducir los pequeños coches eléctricos por los pasillos del hospital. También han podido probarse parte de los uniformes y revelar sus propias huellas dactilares como auténticos agentes de Policía Científica.

Una niña ingresada en un hospital de Vigo, disfrutando en un pequeño coche de la policía durante la visita de los agentes Policía Nacional

Por último, han sido obsequiados con carnés de policía infantil, pegatinas de las unidades policiales, recortables de coches patrulla, una tarjeta decadactilar con diez huellas de los dedos de las manos y cómics en los que se les explica el buen uso de los móviles y redes sociales.