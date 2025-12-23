Rueda aboga por "seguir apostando" por Vigo: "Donde más vivienda pública está desarrollando la Xunta"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha abogado este lunes por "seguir apostando" en 2026 por Vigo, al ser "la ciudad en la que más vivienda pública está desarrollando el Gobierno gallego". Así lo ha señalado el líder popular durante su intervención en el pincho de Navidad organizado por su partido en la ciudad olívica.

Rueda se dirigió así a los centenares de militantes y simpatizantes que asistieron al evento en el Hotel Áttica 21 de Samil. El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López; la presidenta local, Luisa Sánchez, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, también estuvieron presentes.

El presidente autonómico ha aprovechado la ocasión para recordar que en la actualidad se desarrollan unas 1.600 viviendas públicas en el barrio de Navia, así como otras 2.300 en el Ofimático y 1.400 más en Ramón Nieto. También ha hablado de otros "grandes proyectos" en la ciudad, como el IES Domingo Villar, que supondrá una inversión de más de 10 millones de euros, o el centro de salud Ollimpia Valencia, que abrirá en 2026.

"Seguimos demostrando altura de miras y haciendo las cosas bien", ha dicho, destacando al PP como la "única alternativa" y lamentando que el gobierno socialista de Vigo no levante la voz ante los "infinitos escándalos" del PSOE. "España está harta del PSOE. Hay que dejar paso al PP, donde sí sabemos hacer las cosas bien", ha añadido.

"Hacer política en Vigo requiere una dosis extra de compromiso"

Alfonso Rueda ha aprovechado para poner en valor "las ganas, el talante, las ideas y sobre todo el muchísimo trabajo" de Luisa Sánchez. "Hacemos un balance más que bueno de los meses que pasaron desde que fue nombrada presidenta local", reivindicó.

En esta línea, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, agradeció a los afiliados y simpatizantes por ser "los más valientes de la provincia". "Hacer política en Vigo requiere una dosis extra de compromiso", sentenció, agradeciendo a su vez el trabajo de la presidenta del PP de Vigo.