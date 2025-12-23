Paralizan las obras de ampliación del campo de golf del Aeroclub de Vigo por falta de licencia

La gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo ha ordenado paralizar de manera inmediata las obras realizadas en las inmediaciones del campo de golf del Aeroclub, en el entorno de Peinador, para la ampliación del mismo al carecer de la necesaria licencia municipal.

Para estos trabajos, que consisten en la tala de árboles y movimientos de tierra en una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, "no consta el preceptivo título habilitante urbanístico".

Además, en la resolución se exige la retirada de los materiales de obra y maquinaria en un plazo de 24 horas desde la recepción del documento. En caso de que no se lleve a cabo, "se adoptarán las medidas cautelares necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad", añade Urbanismo.

Todo ello tras una nueva denuncia presentada por la Asociación de Veciños e Empresarios de Cabral (Aveeca), siendo la tercera que interpone esta entidad en los últimos dos años por obras de "notable impacto ambiental" en el entorno del nacimiento del río Lagares.

Las dos anteriores por trabajos ligados al proyecto de ampliación del campo de golf tenían "relación directa" con la Comunidad de Montes en Man Común Santa Mariña de Cabral, por lo que la Asociación entiende que también están los comuneros detrás de estas obras que el Ayuntamiento acaba de paralizar.

En un comunicado, Aveeca indica que parte de la parcela en la que se acometen las obras ya pertenece al Concello de Redondela.