Mos (Pontevedra) inicia la primera fase de ampliación de la senda fluvial del río Louro

El Concello de Mos ha puesto en marcha los trabajos de la primera fase de ampliación de la senda fluvial del río Louro tras la adjudicación de las dos actuaciones iniciales, que permitirán avanzar en la recuperación y acondicionamiento de la margen derecha del río.

Las labores, ejecutadas durante este mes de diciembre, están financiadas al 100% por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, en un marco de colaboración institucional para la protección y puesta en valor del entorno natural.

Esta fase se centra en la preparación del terreno y en la mejora de las condiciones técnicas necesarias para el nuevo trazado, actuando sobre los primeros 550 metros del recorrido previsto entre el Camiño da Gata y el Camiño das Lagoas.

Los trabajos incluyen una obra de drenaje para garantizar la correcta evacuación de aguas y la estabilidad del futuro itinerario peatonal (unos 30.000 euros) y una actuación de desbroce, limpieza de márgenes y movimientos de tierra (casi 40.000 euros) para acondicionar la ribera, eliminar especies invasoras y preparar la base del nuevo tramo.

La inversión total ronda los 70.000 euros, aportados íntegramente por la Xunta.