Detenida en Vigo una mujer por una veintena de contrataciones fraudulentas a una compañía telefónica

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, tras una investigación desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela, a través de su Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

La actuación se inició a raíz de una denuncia presentada por una compañía telefónica después de que detectasen cerca de una veintena de contrataciones irregulares con las que se obtuvieron dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos móviles, relojes inteligentes, videoconsolas y otros aparatos similares.

La operativa, de acuerdo con la denuncia y las pesquisas, consistía en formalizar contratos de suministro utilizando identidades usurpadas.

Esta maniobra permitía recibir los dispositivos vinculados a compromisos de permanencia que posteriormente se incumplían, generando un perjuicio económico continuado para la compañía que asciende a más de 23.000 euros.

Tras gestiones de investigación, análisis documental y comprobaciones técnicas, los agentes identificaron a la presunta autora y procedieron a su detención la pasada semana y no se descartan nuevas detenciones.