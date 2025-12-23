Accidente de O Marisquiño de Vigo: se confirma el sobreseimiento provisional del caso

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo en la causa que investigaba el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante la celebración del festival de O Marisquiño.

El auto, que concluía que "no fue posible identificar un responsable penal concreto de la acción u omisión que causó el accidente”, fue recurrida por cinco de los afectados por el derrumbamiento de la estructura ubicada bajo el escenario, y que solicitaban la continuación de las actuaciones penales contra varios técnicos del Concello y de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Los magistrados han desestimado los recursos al considerar que "no se adjuntaron indicios que permitan atribuirles a los investigados responsabilidad alguna por incumplimiento del deber de vigilancia de la estructura", y añaden que la instrucción practicada no permite sostener la apertura de un juicio oral.

En enero de 2023, el juzgado de instrucción había acordado el archivo provisional y sobreseimiento de la causa, al entender que los hechos no tenían relevancia penal, y que los afectados deberían acudir a la vía civil.

El pasado mes de abril, la Audiencia provincial ordenaba su reapertura y devolvía las actuaciones al juzgado de instrucción 3 de Vigo para que concretase posibles responsabilidades penales para los investigados, tanto técnicos del Concello como del Puerto de Vigo.

Tres meses después, en julio, el órgano instructor volvía a decretar el sobreseimiento provisional al considerar que no se había podido identificar a un autor concreto del posible delito por imprudencia.