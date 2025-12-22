Verónica Ares, encargada de una tienda de Bimba y Lola, agraciada con el segundo premio: "Nos enteramos por WhatsApp"

Trabajadores de la tienda de Bimba y Lola de la calle Urzáiz de Vigo Treintayseis

Los empleados de Bimba y Lola están hoy de celebración. La suerte ha sonreído a los trabajadores de la firma viguesa gracias al segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 70.048, dotado con 125.000 euros por décimo.

El 70.048 es uno de los dos números que la marca ha ofrecido a sus empleados y ha resultado agraciado con el segundo premio en un Sorteo de Navidad en el que el número 7 ha sido protagonista, ya que también está presente en 'El Gordo', en el cuarto premio y en uno de los quintos premios.

Las oficinas de Bimba y Lola en Vigo, agraciadas con el segundo premio

"Nos enteramos por WhatsApp, a primera hora", cuenta Verónica. La tienda abría a las 10:00 horas, pero cuando llegó la noticia todavía no habían empezado a trabajar. "¿Estáis seguras?", preguntaban algunas compañeras por el grupo de WhatsApp.

"Creo que todos compramos; no hubo ningún rezagado", señala, antes de explicar que no existe ninguna tradición de mantener el número, sino que es el que envía la empresa. "El teléfono hoy ardía, tengo 60 llamadas perdidas y quería venir aquí a celebrarlo", comenta feliz a este medio.

"Lo estoy asimilando aún; no nos lo creemos. Al final no lo esperas, pero lo compras por si acaso", dice Verónica, antes de añadir que, por suerte, no conoce a ningún compañero que no haya comprado el número. "Mejor no le preguntéis si fuera así", bromea.

"Estamos tan en shock que hacemos vida normal", concluye.

"Empecé a gritar, nadie me creía"

Miriam González, también trabajadora de Bimba y Lola en Vigo, fue una de las primeras en enterarse. De hecho, reconoce que empezó a gritar eufórica, pero "nadie me creía y les decía que era verdad, que se callasen que no oía nada".

"Siempre tengo la tradición de poner el sorteo en la radio, acababa de preguntar por los números y anotarlos en la libreta y en la radio ya estaban diciendo el número", explica por teléfono a Treintayseis.

Así, entre alegría y jornada laboral, los empleados de Bimba y Lola viven este 22 de diciembre un día muy especial (al menos, aquellos que compraron el 70.048), con un premio de 125.000 euros por cada décimo jugado, una gran alegría antes de Navidad.