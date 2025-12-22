Sabela (20), lotera que vendió 1 décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad en Vigo: "Ya sacamos el champagne"

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 ha sido repartido entre varias localidades gallegas de A Coruña, Lugo y Pontevedra, de manera que muchas personas han ganado 50.000 euros por décimo comprado. La administración Ramón Nieto, ubicada en el barrio de Lavadores, en Vigo, ha sido una de las afortunadas, al vender 1 décimo del 90.693.

Hemos hablado con Sabela, empleada de esta administración, quien nos contó que, aunque solo se vendió un décimo premiado, la fiesta, la emoción y el champagne no han faltado esta mañana en el establecimiento.

"Vendimos un décimo de máquina"

Desde la administración Ramón Nieto nos atiende Sabela, una empleada que todavía sigue muy emocionada por la buena noticia que han recibido esta mañana: han vendido un décimo premiado con 50.000 euros. "No sabemos quién es, pero bueno, una alegría igualmente". La empleada también añadió: "A ver si llegamos a saber quién es. Entiendo que el anonimato en estas ocasiones es normal".

La administración Ramón Nieto lleva con la nueva gestión desde que la traspasaron el año pasado. Sabela recordó que ya tuvieron una experiencia similar: "Tuvimos un cuarto premio el año pasado, pero no había venido tanta gente ni tanto periodista como ha venido este año". Y añadió: "El año pasado fue nuestro primer año con la administración, dimos el cuarto, el 77.768".

A pesar de ser solo un décimo premiado, la emoción se ha notado en el ambiente. "Ya sacamos el champagne y la gente no para de preguntarnos y felicitarnos. Está siendo todo muy surrealista", comenta una emotiva Sabela.

Aunque solo un décimo haya resultado el ganador, esta administración se ha convertido en uno de los centros de atención de la mañana en Vigo, entre felicitaciones, fotos y un ambiente festivo que seguro que todos sus empleados recordarán hasta el próximo Sorteo de la Lotería de Navidad.