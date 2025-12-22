A prisión el acusado de provocar un accidente mortal en Salvaterra (Pontevedra) este fin de semana

El Juzgado número 3 de Ponteareas, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión del conductor ebrio acusado de provocar el accidente en Salvaterra de Miño en el que falleció un motorista el pasado fin de semana y por el que fue detenido.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, se le imputan hasta cuatro delitos: homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro, ausentarse del lugar del siniestro y alcoholemia positiva.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado, cuando el hombre supuestamente provocó el accidente al salirse de la vía e impactar contra el motorista, un vecino de Vigo de 30 años. Después, salió del coche y se fue a un bar, donde fue localizado y le practicaron un control de alcoholemia que dio positivo, por lo que fue detenido.

El 112 Galicia recibió el aviso por este accidente en el kilómetro 10 de la PO-510 alrededor de las 01.15 horas de la madrugada del viernes al sábado. La persona que alertó del suceso indicó que no sabía cómo había ocurrido, pero advirtió de que el motorista podía estar fallecido.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto. Desde allí confirmaron el fallecimiento de la persona.