Merchi, dueña de la Administración que vendió el tercer premio de la Lotería de Navidad en Vigo: "Vendimos 5 décimos"

Los niños de San Ildefonso han cantado el tercer premio, dotado con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros por décimo. El número 90.693 ha dejado premios en tres provincias gallegas. En la comarca de Vigo, en una Administración de Bembrive, se han vendido 5 décimos agraciados, es decir, un total de 250.000 euros.

La administración vendedora ha sido el Kiosco Merchi, situado en la carretera de Bembrive, número 226, que ha repartido cinco décimos del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025. Desde Treintayseis nos hemos puesto en contacto con Mercedes Lameiro, Merchi, dueña de la administración, quien ha afirmado sentirse muy contenta tras conocer la noticia.

"Es la primera vez que damos un premio de Lotería de Navidad"

La suerte sonrió a Bembrive, en la comarca de Vigo, gracias al tercer premio de la Lotería de Navidad, que correspondió al número 90.693. El Kiosco Merchi, situado en la carretera de Bembrive, repartió 250.000 euros de este premio, una noticia que ha llenado de alegría al establecimiento.

Merchi, dueña de la administración, reconoce que la noticia aún se está asimilando. "Vendimos cinco décimos", explica con satisfacción, aunque admite que, por el momento, ninguno de los agraciados se ha puesto en contacto con ella. "Nadie llamó. Están callados", comenta entre risas.

Merchi recuerda que no es la primera vez que reparte premios importantes. "A mediados de agosto también dimos una primitiva de 1,2 millones de euros y todo el mundo se quedó callado", señala. Aun así, destaca que cada premio tiene algo especial, sobre todo cuando se trata de una fecha tan señalada como la Navidad.

"Es una alegría para un establecimiento dar un premio así de generoso", afirma. Para ella, repartir dinero no es solo una cuestión económica, sino también emocional. "No todo el mundo tiene la suerte de poder repartir dinero", añade.

Aunque a lo largo de los años ha repartido numerosos premios de distintos juegos, este tiene un significado especial. "En Navidad nunca había dado premios. Di un Euromillón, una Primitiva, una Quiniela, Bonoloto, lotería de jueves, pero Lotería de Navidad no di nunca. Es esta la primera vez", confiesa con cierto orgullo.

En una zona como Bembrive, este tipo de noticias se viven de forma cercana y la ilusión se comparte. El tercer premio no solo deja una importante suma económica, sino también ilusión y esperanza entre los vecinos, y consolida al Kiosco Merchi como un lugar agraciado con la buena suerte de la Navidad.