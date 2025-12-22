Lotería de Navidad 2025: El 70.048, el segundo premio lleva la suerte a las oficinas en Vigo de Bimba y Lola en Vigo Loterías y Apuestas del Estado

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha comenzado muy temprano: el segundo premio salía a las 09:20 horas en forma del 70.048.

Las primeras informaciones indicaban Madrid como el lugar donde se había vendido el número, pero pronto se ha conocido que la suerte ha ido directamente a parar a Vigo. Ese número es uno de los dos que la firma viguesa Bimba Y Lola ha ofrecido a sus empleados.

En cuanto se ha conocido, los gritos de alegría y júbilo han inundado las oficinas de la Avenida de Madrid; cada décimo se llevará 125.000 euros.

Una de las primeras en enterarse ha sido Miriam González, trabajadora de Bimba y Lola: "Siempre tengo la tradición de poner el sorteo en la radio, acababa de preguntar por los números y anotarlos en la libreta y en la radio ya estaban diciendo el número", explica por teléfono a Treintayseis.

"Empecé a gritar, nadie me creía y les decía que era verdad, que se callasen que no oía nada", narra feliz con un alboroto de fondo.